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Las pruebas de que el tiktoker ‘cholo’ es una de las mejores cosas que le ha pasado a la pandemia. (VIDEOS)

El hombre reveló que entró a los videoclips cortos y virales gracias a sus hijas Makyla y Angelia, quienes lo motivaron a abrir una cuenta.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

El internet se ha convertido en un mundo donde cualquier persona puede convertirse en alguien famoso.

La plataforma TikTok, que durante la etapa de confinamiento a raíz de la pandemia de Covid-19 se ha convertido en la favorita de chicos y grandes, ha destapado todo tipo de celebridades.

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Uno de los grandes personajes es el tiktoker ‘cholo’ que emergió gracias a sus videos, mismos que rápidamente se han colocado en el gusto de los internautas.

En uno de ellos, el hombre chicano anda en patineta mientras toma un jugo de arándano y escucha la canción Dreams de Fleetwood Mac.

De acuerdo con un portal, su nombre es Nathan Apodaca y es un hombre de origen mexicano que actualmente reside en el estado de Wyoming, Estados Unidos. Cuenta con más de 349 mil seguidores en Instagram y un millón en TikTok.

El hombre reveló que entró a los videoclips cortos y virales gracias a sus hijas Makyla y Angelia, quienes lo motivaron a abrir una cuenta y subir videos de bailes.

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El perfil de Nathan está lleno de videos donde se le ve bailando y cantando al ritmo de canciones de los años 70, 80, 90 y actuales. Trabajando, fumando, patinando y promocionando su línea de playeras y gorras, es la manera en que aparece a cuatro el famoso cholo.

@420doggface208

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