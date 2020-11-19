Usuaria de TikTok comparte truco para saber si una cuenta sigue activa en la aplicación de citas Tinder. (VIDEO)

En tiempos donde el internet es vital, cada vez resulta más fácil descubrir una infidelidad, así lo demostró una usuaria de la plataforma TikTok, quien dio a conocer un truco para saber si tu pareja sigue estando activo en Tinder, la famosa aplicación de citas.

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La usuaria de nombre Trinniiitty, reveló que los perfiles de las personas registradas dejan de aparecer en dicha app si no han estado activos durante una semana.

Debido a esto, la joven recomendó que no crean a sus parejas si esta les dice que ya no están en la plataforma, pues probablemente están mintiendo.

Oh, sí, es una vieja cuenta de Tinder que vieron, borré la aplicación hace mucho tiempo. Tinder solo muestra los perfiles que han estado activos en siete días

Por ello, decidió compartir un videoclip que muestra lo antes mencionado, el cual hasta el momento suma más de 2 millones de reproducciones y cientos comentarios en donde usuarios han confirmado que han descubierto infidelidades gracias a esta revelación.

Si en algún tiempo creaste una cuenta en Tinder pero la has dejado de usar, es muy probable que tu perfil vaya perdiendo visibilidad y por lo tanto quedará como inactivo.

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Pero esta situación no hace que la aplicación de citas borre tu perfil de forma definitiva, pues esto solo lo podrás hacer tú.

