Mujer embarazada interrumpe boda y se vuelve tendencia: “¡Aquí tengo a tu bebé!”, le grita al novio. (VIDEO)

Terrible momento se vivió cuando una mujer embarazada interrumpió la boda de su supuesto amante, en medio de gritos y amenazas. El insólito suceso ocurrió en Detroit, Michigan, Estados Unidos.

De acuerdo con lo que se aprecia en el video que ya circula en redes sociales, mismo que se ha hecho viral, la mujer llegó hasta el punto en el que se llevó a cabo la celebración para reclamar al novio que estaba embarazada de él.

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Según se aprecia en la grabación, todo va sucediendo de manera normal, hasta que de pronto se escuchan gritos de una mujer que acapara las miradas de los asistentes al enlace matrimonial.

Aunque lo que sucede con la mujer toma mayor dimensión conforme avanzan sus gritos, el sacerdote y los novios continúan sin inmutarse, pero de un momento a otro todo se salió de control.

“¡Tengo a tu bebé aquí!”, gritaba muy fuerte la mujer embarazada, quien al no recibir una pronta respuesta optó por llamar al novio por su nombre para atraer su atención: “Anthony, ¿pretendes no conocerme?”, infirió la dolida dama.

El verdadero drama ocurrió después de un rato de que la mujer estuviera gritando para interrumpir la boda del supuesto padre del hijo que espera, ya que, ante su acción, una de las mujeres que acompañaba a la novia salió en defensa de la pareja.

Tal y como se ve en el video, la dama, que se presume era la hija de la protagonista de la boda, aventó un ramo contra la supuesta amante del novio y se fue directo hacia ella para reclamarle su intento por detener la boda.

Al final, no se supo qué pasó con los novios; sin embargo, lo cierto es que para ellos su boda ya no fue lo que esperaban.

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