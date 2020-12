Perro chihuahua enfrenta a un oso en calles de Nuevo León y se hace viral en redes sociales. (VIDEO)

En las redes sociales está circulando el video en el que se ve cómo un perro chihuahua enfrenta a un oso en calles de Monterrey, Nuevo León, desatando el asombro de los internautas que ya lo llamaN ‘El valiente’.

En la grabación que ha resultado todo un suceso para los usuarios de redes sociales, principalmente de Twitter, donde fue compartida, se puede ver al pequeño perrito de color café aferrado a sus ladridos para poder ahuyentar al osezno que merodeaba afuera de su casa.

Aunque es sabido que la raza del can es muy nerviosa y suele defenderse con ladridos ante cualquier amenaza, lo cierto es que en esta ocasión la mascota no solo demostró su nerviosismo, sino que también se vio decidió a alejar al ‘intruso’, pues no solo ladró, ya que en varios intentos trató morder al enorme animal en la patas.

El video que consta de dos partes y del que muchos están hablando en internet, fue compartido por el usuario de Twitter de nombre Alberto Monroy, quien puso de descripción: “Su nombre es Tigre y su misión: defender a la calle de la invasión de osos”.

Aunque en una de las partes de las imágenes no se alcanza a ver cuando el perro chihuahua enfrenta a un oso, sí se alcanzan a oír sus agudos ladridos mientras el oso permanece quieto sobre la calle.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la valentía del perrito, ya que los internautas han asegurados que, en comparación con él, ellos hubieran salido corriendo al ver al animal.

Además, muchos de los que han visto la hazaña del chihuahua, han hecho diversas analogías de lo que ocurrió al destacar que muchas veces no importan el tamaño del problema, ya que, si tienes ganas de atacarlo, lo puedes hacer aún si eres mucho más pequeño que él, es decir, “lo que vale es la actitud”, como lo han referido en algunos mensajes en Twitter.

