(VIDEO) Se tropezó de la nada mientras paseaba a su perro.

¡Se nos fue de bruces! Esta señora sacaba tranquilamente a pasear a su perro. De pronto, dio un mal paso que causó que perdiera el equilibrio. La mujer se fue hacia adelante sin control hasta azotar en el suelo. Al chihuahua no le quedó más que salir corriendo de la escena.

Lo que no podemos explicar es lo que causó realmente esta caída. Sí, la persona dio un mal paso, pero estaba en una superficie plana. Tuvo mucho tiempo como para componer su trayectoria. En fin, esperemos que tenga más cuidado la siguiente vez que saque a pasear a su mascota.