¡Se va a armar la carnita asada! Omahi, el undécimo granjero revelado, nos contó sus expectativas de La Granja VIP
¡De Monterrey para el mundo! Omahi, el undécimo granjero revelado, nos visitó para contarnos su expectativas de La Granja VIP. ¡No pierdas detalle!
TV Azteca
¡De Monterrey para el mundo! Omahi, el undécimo granjero revelado, no visitó para contarnos su expectativas de La Granja VIP. Entre otras cosas, reveló que ya ha convivido con animales y nos contó qué cosas le provocan ‘sacar su lado más animal’. ¡No pierdas detalle!
Galerías y Notas Azteca UNO