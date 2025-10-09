¿Tito Double P usa esteroides? Su sorprendente cambio físico genera debate en las redes

En los últimos días, Jesús Roberto Laija, mejor conocido como Tito Double P ha generado un intenso debate en redes sociales, pues el cantante ha realizado un impresionante cambio físico en menos de medio año, lo que ha dejado en duda algunos de los métodos que ha puesto en práctica.

Por un lado, hay usuarios en redes sociales que señalan a Tito Double P de usar esteroides pues su musculatura y definición cambiaron drásticamente en menos de seis, incluso tras sus últimos conciertos, testigos mencionan que su voz ha cambiado debido al uso de estos anabólicos.

¿Tito Double P usa esteroides?

En redes sociales algunos de sus seguidores han apoyado al cantante de 28 años, donde incluso se han mostrado motivados por este, pero más usuarios han señalado que es “imposible” conseguir los resultados que el intérprete de “POR SUS BESOS” ha obtenido en tan poco tiempo.

De momento el artista se ha limitado a responder luciendo su figura en redes, donde de vez en cuando comparte los procesos de su entrenamiento y los resultados de los ejercicios que practica día a día.

¿Qué respondió Tito Double P a las acusaciones de que usa esteroides?

Durante un live de haces unos días, un internauta le preguntó “¿Qué chochos usas?”, a lo que el originario de Nayarit respondió sus nuevas rutinas y secretos para lucir así de musculoso:

“Déjense de mam4d#s, pónganse a hacer ejercicio. Seis huevos en la mañana, cuatro claras, dos huevos enteros y tres pescados en el día y no carbohidratos después de las 4 de la tarde. Se van a poner bien perrones. Ejercicio: cardio en ayunas y pesas; box en la tarde y se van a poner así.”

¿Cuáles son los riesgos de usar esteroides?