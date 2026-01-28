Padre se hace viral al cantar en misa un tema del fallecido Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente de avión

Hace unos días, se dio a conocer el lamentable fallecimiento del cantante colombiano Yeison Jiménez , un joven de tan solo 34 años de edad, el cual perdió la vida a causa de un accidente aéreo. Este suceso conmocionó al medio artístico y a sus millones de seguidores, pues su talento llegó a tocar los corazones del público.

Sin embargo, su música la cual estaba siendo tendencia en varias partes, sigue estando presente entre los fans, entre ellos un sacerdote que causó sensación a media ceremonia, pues se puso a interpretar una de las canciones del famoso Yeison Jiménez.

¿Cómo fue el momento viral del padre cantando en plena misa?

El video que se está circulando en las redes sociales, se observa al sacerdote que en plena misa interpreta la canción "¿Por qué la envidia?”, frente a todos los creyentes que estaban en la ceremonia en ese momento. De acuerdo con lo que se sabe, el padre se llama Walter Zapata, pero era un gran admirador del joven colombiano que perdió la vida en el accidente de avión.

Luego de su polémico momento cantando en plena misa, el padre estuvo en entrevista para “La Kalle” en YouTube, donde habló sobre esta interpretación. Ahí detalló que desde hace 20 años canta y que ha tenido la oportunidad de subir al escenario con varios famosos, incluso reveló ser fan de la música de Vicente Fernández.

#Viral 'Con el corazón': sacerdote sorprendió al cantar tema de Yeison Jiménez en plena misa, dejando atónitos a todos los presentes en la eucaristía y se hizo viral en redes sociales. pic.twitter.com/k68SXJJMC7 — Última Hora Col (@ultimahoracol_) January 27, 2026