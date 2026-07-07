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¡El acné no es sólo genética! Estos son los hábitos que debes corregir, según la dermatología

¿Sabías que algunos hábitos podrían provocar acné? La dermatóloga Karla Elizabeth López explicó los mitos y realidades de este trastorno cutáneo.

¿Tienes acné? ¡Cuidado! Además de la genética, los hábitos podrían provocarlo; así lo explicó la internista y dermatóloga Karla Elizabeth López. ¿Qué hábitos se deben corregir para evitar el acné? ¿Qué alimentos se deben evitar? ¡Ojo a los tips y consejos que compartió la dermatóloga para combatir el acné!

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