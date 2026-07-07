¡Tremendo beso! Ixdit y Emmanuel se dejan ver muy cariñosos mientras estudian en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Ixdit y Emmanuel decidieron tomarse un momento para estudiar y planear los platillos con los que sorprenderán en la gala de este martes de MasterChef 24/7. Al despedirse de su compañera, el exparticipante de Exatlón no perdió la oporunidad y le “plantó" tremendo beso a la veracruzana. Esta parejita se deja ver cada día más cariñosa, pesé a que Ixdit ha confesado que se quiere centrar solo en la competencia de cocina.