Al Extremo | Programa 13 de noviembre del 2025

Revive el programa del 13 de noviembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reportó el caso la camioneta que incendiaron en la Isidro Fabela por no pagar la extorsión, la cochinita pibil de Coyoacán que presumió Rahmar, ‘La Chicuela’ detalló el caso del nombre del grupo Palomo, las explosivas discusiones de La Granja VIP, las hilarantes confesiones que escuchó Jessy Portillo y más. ¡Al Extremo!