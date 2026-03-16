Ángel Muñoz en el ojo del huracán: audios filtrados revelan supuestas intenciones contra Ana Bárbara

El nombre de Ángel Muñoz se encuentra envuelto en una fuerte polémica tras los señalamientos de una presunta infidelidad con la periodista Adriana Toval, de origen costarricense. Recientemente, se dio a conocer que se filtraron unos audios donde la pareja de Ana Barbara expone que le quiere quitar la casa que comparten en California, así como hablar mal de los hijos de la mexicana, quienes señaló de manipuladores.