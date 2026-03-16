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Carlos Rivera celebró en grande su cumpleaños 40 rodeado de amigos

El cantante de origen tlaxcalteca celebró sus 40 años con una fiesta intima y llena de estrellas del espectáculo.

Este fin de semana el cantante Carlos Rivera festejó su cumpleaños número 40 en su tierra natal Huamantla, con una reunión elegante de etiqueta negro y rojo en Casa Huamantla, Tlaxcala. En la velada estuvo acompañado por su pareja Cynthia Rodríguez y amigos cercanos como Kristal Silva, Anahí, Laura León, las integrantes de Pandora entre otros.

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