Carlos Rivera celebró en grande su cumpleaños 40 rodeado de amigos

Este fin de semana el cantante Carlos Rivera festejó su cumpleaños número 40 en su tierra natal Huamantla, con una reunión elegante de etiqueta negro y rojo en Casa Huamantla, Tlaxcala. En la velada estuvo acompañado por su pareja Cynthia Rodríguez y amigos cercanos como Kristal Silva, Anahí, Laura León, las integrantes de Pandora entre otros.