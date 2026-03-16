uno nuevo
logo ventaneandoprueba
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

En Exclusiva: Adua Basteri tía abuela de Luis Miguel reacciona a las primeras imágenes de los hijos del “Sol”

Tras años sin conocerlos, Adua Basteri reaccionó a las imágenes de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula.

Por: Dulce Olvera

En Exclusiva; Ada Basteri, tía abuela materna de Luis Miguel, reaccionó emocionada al ver por primera vez las imágenes de los hijos del cantante, las cuales fueron dadas a conocer en Ventaneando. En 2021, Basteri había confesado no conocerlos, pero al ver a Miguel, hijo mayor del “Sol” se mostró sorprendida y lo calificó como un “muchacho guapo”.

Tags relacionados
Luis Miguel

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo