En Exclusiva: Adua Basteri tía abuela de Luis Miguel reacciona a las primeras imágenes de los hijos del “Sol”

En Exclusiva; Ada Basteri, tía abuela materna de Luis Miguel, reaccionó emocionada al ver por primera vez las imágenes de los hijos del cantante, las cuales fueron dadas a conocer en Ventaneando. En 2021, Basteri había confesado no conocerlos, pero al ver a Miguel, hijo mayor del “Sol” se mostró sorprendida y lo calificó como un “muchacho guapo”.