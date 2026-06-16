Al Extremo | Programa del 16 de junio del 2026: Tradición, tragedia e inspiración: las historias que marcaron el programa de hoy

La jornada reunió historias para todos los gustos: desde las tradicionales tostadas del Mercado de Coyoacán que conservan su legado desde 1956, hasta el hallazgo de un hombre sin vida en la autopista México-Pachuca reportado por El Diablo Becerril. Además, Alejandra Carvajal presentó la inspiradora historia de Julián Quiñones, quien pasó de una infancia difícil en Colombia a convertirse en figura de la Selección Mexicana.