Alejandra Carvajal: Julián Quiñones: de una infancia marcada por la pobreza a héroe del futbol mexicano

Alejandra Carvajal presentó la historia de Julián Quiñones más allá del fútbol. Nacido en Colombia en un entorno marcado por la pobreza y la delincuencia, el delantero logró abrirse camino hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del balompié. Hoy, su nombre resuena entre millones de aficionados tras hacer historia al anotar con México en el partido inaugural frente a Sudáfrica.