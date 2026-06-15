Al Extremo | Programa del 15 de junio del 2026 | De Ecatepec a MasterChef 24/7: las historias que marcaron la conversación del día
Actualidad, entretenimiento y gastronomía se unen en un recorrido por las historias más comentadas del día.
Las lluvias provocaron afectaciones viales y movilizaciones de seguridad en Ecatepec, mientras Ricardo reaccionó a su salida de MasterChef 24/7 y compartió su pronóstico sobre el posible ganador del reality. Además, La Pura Sabrosura descubrió una tradicional fonda mexicana famosa por su huauzontle y su menú completo por solo 90 pesos, una propuesta que combina sabor, tradición y buen precio.