Al Extremo | Programa 21 de febrero del 2026

Lo sobrenatural y misterio invade el programa de hoy de Al Extremo con los casos más paranormales, desde la leyenda de “La Llorona cara de mula” que nos presenta Alejandra Carvajal y “El fantasma del charro errante” un caso lleno de suspenso al que se enfrentó el equipo de “en busca de lo oculto” de la mano de Irving caballero y finalmente los consejos de la Bruja Zulema hacia el público que se encuentra vulnerable ante las malas energías.