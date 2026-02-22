Al Extremo | Programa 21 de febrero del 2026
Pasa una mañana fit con una deliciosa receta donde el nopal es el protagonista, ¿te imaginas unas gringas con este sabor? esto y más en la emisión de Al Extremo hoy 21 de febrero 2026.
Lo sobrenatural y misterio invade el programa de hoy de Al Extremo con los casos más paranormales, desde la leyenda de “La Llorona cara de mula” que nos presenta Alejandra Carvajal y “El fantasma del charro errante” un caso lleno de suspenso al que se enfrentó el equipo de “en busca de lo oculto” de la mano de Irving caballero y finalmente los consejos de la Bruja Zulema hacia el público que se encuentra vulnerable ante las malas energías.