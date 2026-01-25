Al Extremo | Programa 25 de enero del 2026

En la emisión de este 25 de enero de Al Extremo, los contenidos se llenan de contraste y emoción. Rahmar Villegas sorprende al público al enseñar cómo preparar unos esquites con suadero con un costo aproximado de 200 pesos mexicanos. Por su parte, en la sección Humanos Dando Su Peor Momento, el Diablo Becerril presenta imágenes de un agresivo asalto ocurrido en calles de la Ciudad de México, un caso que genera indignación y reflexión.