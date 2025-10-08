Al Extremo | Programa 8 de octubre del 2025

Revive el programa del 8 de octubre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reportó que en Tlatelolco encontraron un cuerpo, Rahmar nos recomendó unos tacuaches de carnitas de Ignacio Zaragoza, recibimos a Omahi, el undécimo granjero revelado de La Granja, y las frases matonas para cucarachos que Jessy Portillo escuchó. ¡Al Extremo!