Al Extremo | Programa 8 de octubre del 2025
El cuerpo putrefacto que encontraron en Tlatelolco, los tacuaches de carnitas de Ignacio Zaragoza, la visita del undécimo granjero revelado y más. ¡Al Extremo!
Revive el programa del 8 de octubre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reportó que en Tlatelolco encontraron un cuerpo, Rahmar nos recomendó unos tacuaches de carnitas de Ignacio Zaragoza, recibimos a Omahi, el undécimo granjero revelado de La Granja, y las frases matonas para cucarachos que Jessy Portillo escuchó. ¡Al Extremo!
