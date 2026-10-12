Al Extremo: enchiladas de la pura sabrosura, poemas conquistadores y la polémica de La Granja VIP

¡Este lunes hubo de todo en Al Extremo! Rahmar Villegas salió en busca de la pura sabrosura. Además, Kecho sorprendió en el foro con poemas dedicados a Vanessa Claudio, Alex Garza y Carlos Quirarte para celebrar el 12 de octubre. Para cerrar, el equipo hizo un recuento de lo ocurrido en La Granja VIP.