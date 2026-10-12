Le está destruyendo la vida a mi hijo | Programa del 12 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

Alejandra está muy preocupada porque su hijo de 17 anda con una señora de 34, pero dicen que están enamorados. Aunque Jesica asegura que para el amor no hay edad, el hijo de Alejandra cree que podría mantener a Jesica con lo que ha ahorrado de sus domingos. Sin embargo, la ex suegra de Jesica revelará que su hijo también tenía 17 cuando estuvo con Jesica. El exconcubino de Jesica se enterará que, con la pensión que él paga para mantener a la hija que tuvo con Jesica, ella mantiene a su novio de 17. ¿Alguno de los perjudicados podría tomar medidas legales contra Jesica?