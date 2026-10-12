¡Mantiene al nuevo concubino de su ex! La ex de Bruno mantiene a su novio con la pensión que él le da

Bruno, exconcubino de Jesica, entra muy alterado a la clínica de emociones al enterarse que Jesica, con la pensión que él le da para su hija, mantiene a su novio de 17 años. Según la especialista del foro, Jesica podría enfrentar serios problemas legales por andar con menores de edad. Bruno revela que está tan preocupado por su hija que podría emprender acciones legales para llevarla a vivir con él y su nueva familia.