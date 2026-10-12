Pascal se convierte en el Quinto Eliminado de La Granja VIP y Fernando Lozada rompe el silencio en Al Extremo
La Gala de Eliminación estuvo llena de emociones, estrategias y enfrentamientos. En Al Extremo, revivimos la salida de Pascal, la tristeza de Fernando Lozada y la polémica alrededor de Kevyn “Bicolor”.
La tensión de La Granja VIP Segunda Temporada se vivió al máximo y Al Extremo hizo un recuento de los momentos más impactantes de la Gala de Eliminación. Pascal se convirtió en el quinto eliminado, dejando a Fernando Lozada visiblemente triste por la partida de su amigo. Además, el pleito entre Julio y Camejo encendió los ánimos y sumó más polémica a la competencia.