Pascal se convierte en el Quinto Eliminado de La Granja VIP y Fernando Lozada rompe el silencio en Al Extremo

La tensión de La Granja VIP Segunda Temporada se vivió al máximo y Al Extremo hizo un recuento de los momentos más impactantes de la Gala de Eliminación. Pascal se convirtió en el quinto eliminado, dejando a Fernando Lozada visiblemente triste por la partida de su amigo. Además, el pleito entre Julio y Camejo encendió los ánimos y sumó más polémica a la competencia.