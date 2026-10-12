“Va a haber regaño”: Granjeros creen que Julio Camejo y Kunno enfrentarán consecuencias tras su fuerte pelea

Natalia Alcocer procedió a explicar a Kevyn Contreras lo que sucedió entre Julio Camejo y Kunno durante la tarde de este lunes 12 de octubre. El comediante se encontraba dormido cuando se llevó a cabo la pelea entre ambos, donde tuvieron que ser separados por los demás Granjeros. Según “La Vikinga”, espera que haya regaño de Adal Ramones para los dos participantes.