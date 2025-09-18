Quién era el director de secundaria que murió mientras cantaba frente a alumnos

Un hecho tan conmocionante como insólito tuvo lugar recientemente en Magdalena de Kino, en Sonora, cuando un profesor y director de una escuela secundaria falleció con tan sólo 61 años. El trágico y llamativo episodio sucedió justo en el momento en el que interpretaba la icónica canción “A mi manera”.

¡No vivirá de videos! La hija de Sara la expone para hacerse viral [VIDEO] Sara asegura que su hija le causa muchos problemas por tratar de hacerse viral con sus videos y anticipa que su hija no conseguirá vivir de videos.

El evento se produjo en la plaza principal de la mencionada ciudad y por eso el hecho quedó grabado en videos por quienes estaban presentes en el lugar. La conmoción de los alumnos y de toda la comunidad fue total e inmediatamente se viralizó en las redes sociales.

¿Quién era el profesor de secundaria que falleció cantando?

El profesional de la salud que murió es Luis Eduardo Bojórquez Huesca, un querido director del nivel Secundario que se descompensó en el momento exacto de la presentación, y junto a sus alumnos.

El hombre fue rápidamente asistido por los paramédicos de la Cruz Roja, quienes le dieron reanimación para intentar salvar su vida. Sin embargo, pese a los intentos, no pudieron hacer mucho y confirmaron su fallecimiento en el lugar.

¿De qué murió el director?

Si bien no hay un reporte médico oficial sobre la causa de la muerte de este director de secundaria, su hermana informó que padecía una afección cardíaca. Todo parece indicar que Luis Eduardo Bojórquez Huesca habría sufrido un paro cardíaco.

Su muerte y la forma en que sucedió causó gran conmoción en toda la comunidad educativa y también en el resto de la sociedad. A través de las redes sociales muchos internautas expresaron su asombro, sobre todo por la particular manera en la que este director falleció.

Se fue de este mundo cantando una de las canciones más reconocidas a nivel mundial y con un mensaje esperanzador. Muchos internautas señalaron que fue una forma de despedida y de cierre de un ciclo, con un mensaje muy especial para sus alumnos ya que les dejó una última enseñanza y es que vivan con libertad y autonomía.