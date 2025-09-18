Claudia Martín presume fotos de su viaje a Nueva York disfrutando de su ‘baby moon’

Claudia Martín es una reconocida modelo y actriz mexicana quien ha salido en varias producciones nacionales, en especial en las telenovelas, proyectos que le han permitido obtener un amplio renombre en la farándula nacional.

Audios desmienten supuesto soborno de Andrés Tovar a Claudia Martín. [VIDEO] Revelan audios que desmienten la versión de que el productor Andrés Tovar quiso sobornar a su aún esposa Claudio Martín.

Recientemente, la actriz en sus redes sociales presumió varias fotos de su viaje a Nueva York, en compañía de su actual pareja Carlos Said, donde ambos disfrutan de su ‘baby moon’, puesto que la joven modelo se encuentra en un proceso avanzado de su embarazo. Descubre todos los detalles al respecto.

¿Cómo fue el viaje de Claudia Martín?

En su cuenta oficial de Instagram, en la última publicación que tiene, se observa que Claudia Martín está paseando por varias calles de Nueva York en compañía de Carlos Said. A ambos los vemos posando en las zonas más emblemáticas de la ciudad, mientras ella presume su vientre de embarazo.

Dentro de las fotos de su viaje, se observa que la pareja visitó varios museos de arte y acudieron a reconocidas obras de Broadway como “The Great Gatsby” y “Death Becomes Her”. Además de aprovechar la oportunidad para disfrutar de la gastronomía callejera de la ciudad del arte.

Dentro de la publicación de las fotos de su viaje, tiene el título de ‘Baby moon en Nueva York’, puesto que la feliz pareja disfruta de todo el proceso del embarazo, y a simple vista es posible ver que ya se encuentra en una etapa muy avanzada, aunque se desconoce la fecha tentativa de parto.

¿Cuántos hijos tiene Claudia Martín?

La actriz de 31 años, anunció el 2 de agosto oficialmente la noticia sobre su embarazo. Sin embargo, previamente fueron varios los internautas que ya sospechaban al respecto, el día en que se casaron por el civil, explicaban que Claudia Martín empleaba un ramo de flores para cubrir su vientre, mientras que otros explicaban que Carlos Said delató la noticia por la forma en que tocaba su abdomen.

Para la joven y hermosa actriz será el primer hijo que tendrá, siendo un momento importante en su vida. Hasta ahora sigue siendo un misterio si nacerá una niña o niño. En estos momentos, la feliz pareja se encuentra disfrutando de su ‘baby moon’.