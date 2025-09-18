El heroico rescate de Oakley: el perro que entregó su correa en medio de un incendio en Aurora | Video

En Aurora, Illinois, un incendio doméstico dejó una escena que rápidamente se volvió viral: un perro llamado Oakley, quedó atrapado en su hogar en Whitehall Court y cuando llegaron a rescatarlo los agentes, guio rápidamente a un oficial de policía hacia su correa para poder ser rescatado. El conmovedor momento quedó grabado en video y fue compartido por el Departamento de Policía de Aurora, dejando el claro así lo rápido de su intervención y lo bien educado del can.

El tierno gesto de Oakley durante un incendio en Aurora

Al momento de la emergencia, los oficiales no sabían si había personas adentro, fue por eso que decidieron entrar e investigar. Fue ahí cuando encontraron solo a Oakley, un American Staffordshire Terrier de cuatro años. Al ver a los policías, el perro señaló su correa y permitió que el oficial la colocara para sacarlo con seguridad. Gracias a este gesto y a la acción rápida de los policías, Oakley salió ileso.

Si no has visto el vídeo, aquí te dejamos el conmovedor momento:

Este perro guió a un oficial hasta su correa mientras estaba siendo rescatado de las llamas pic.twitter.com/lDCqizu7w1 — ceciarmy (@ceciarmy) September 17, 2025

La historia de Oakley: un perro rescatado que ahora fue salvado

Los dueños de Oakley, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato, revelaron que el perro es un can rescatado de la organización Players for Pits. Fue adoptado por ellos siendo cachorro y se ha convertido en parte esencial de su familia. “Es atlético, juguetón, ama acurrucarse y comer mantequilla de maní”, expresaron en un comunicado. También agradecieron profundamente al oficial Mike por salvar a su compañero de cuatro patas.

Reacciones y orgullo del Departamento de Policía

El video rápidamente captó la atención del público, quienes reconocieron el acto heroico y la rapidez de la reacción de los policías. El jefe de la policía de Aurora declaró sentirse orgulloso de la respuesta de sus oficiales, destacando que la rápida acción y la conexión con el animal evitaron una tragedia mayor. En redes sociales, usuarios de todo el mundo han compartido el video, calificando a Oakley como un “héroe silencioso” por su calma y cooperación en un momento crítico.

