¿La enchilada más grande del mundo? ¡La pura sabrosura desde San Pedro Atocpan!

Rahmar se lanzó a Milpa Alta a la Feria del Mole de San Pedro Atocpan, donde buscan romper el récord de la enchilada más grande del mundo. ¡Más de dos mil tortillas y más de doscientos litros de mole almendrado! ¿Lograrán la hazaña? ¡No pierdas detalle de La pura sabrosura!