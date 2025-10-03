¿La enchilada más grande del mundo? ¡La pura sabrosura desde San Pedro Atocpan!
En la Feria del Mole en San Pedro Atocpan buscan romper el récord mundial de la enchilada más grande del mundo; así lo reporta Rahmar. ¡La pura sabrosura!

Rahmar se lanzó a Milpa Alta a la Feria del Mole de San Pedro Atocpan, donde buscan romper el récord de la enchilada más grande del mundo. ¡Más de dos mil tortillas y más de doscientos litros de mole almendrado! ¿Lograrán la hazaña? ¡No pierdas detalle de La pura sabrosura!
