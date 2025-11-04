Viral: Tiktoker es criticada por comer productos caducados

En las redes sociales se ha generado mucho escándalo al respecto. Hay una reconocida tiktoker que ha sorprendido a varios de los internautas, puesto que en cada uno de los videos la vemos consumiendo productos caducados, provocando que varios usuarios critiquen lo que realiza.

Ante los hechos, el contenido que ha subido a lo largo de los días, ha generado que sea viral. Es así que te detallaremos de quién se trata y lo que ella ha respondido sobre sus acciones. Así que no te pierdas los detalles que te vamos a compartir.

¿Por qué una tiktoker come comida caducada?

En la red de TikTok, hay una creadora de contenido que se llama “El TikTok de mi hermana” (@eltiktokdemihermana), quien hasta el momento cuenta con más de 52 mil seguidores. Se ha hecho viral debido a que en los videos la vemos consumiendo productos caducados o vencidos.

En uno de sus videos, relata que se va a comer un postre, el cual ya había caducado el 28 de septiembre, cuando ya era 4 de octubre, situación que ha generado muchas críticas al respecto. Aun así, la tiktoker no toma en cuenta esos comentarios, y ha respondido que ellos no deben de preocuparse, puesto que quien se pone en riesgo es a ella, no a ellos.

Por si fuera poco, la han comparado con algunas de las personas que han salido en el programa de “Tacaños extremos”, puesto que en su cuenta ha mostrado supuestos tips de ahorro, que consisten en llevarse las servilletas de lugares, o cocinar pequeñas porciones de alimentos.

¿Qué te puede pasar si comes algo caducado?

Considerando lo que ha hecho la tiktoker sobre comer productos caducados y su video viral, es algo que ha generado muchas preguntas al respecto. La Profeco explica que cuando los productos tienen esa fecha, nos indica que ya no es apto para su consumo, debido a que empieza la proliferación de bacterias, haciendo que ya no sea segura su ingesta.

Por otra parte, no hay que confundirlo con la fecha de consumo preferente, ya que esto nos indicará hasta qué momento el producto conserva su calidad, por lo que puede ser aún consumido al pasar la fecha, siempre y cuando sea almacenado correctamente.