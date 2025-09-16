Revelación de género se vuelve viral por un motivo muy particular

Un nuevo video se ha vuelto viral en las redes sociales y la protagonista es una mujer. Se trata de la revelación de género de su bebé pero con el detalle particular de que el padre no está ya que su esposa no lo dejó asistir.

Los videos que circulan en las plataformas digitales no tardan en convertirse en virales. Es que la gran cantidad de material que se sube a las redes sociales siempre ofrece particularidades que generan todo tipo de reacciones y que son motivo de viralizaciones.

¿El “amante” no apareció en la revelación de género de su bebé?

El video en cuestión fue compartido por el influencer Jorge Lozano H. en su cuenta de Instagram y bajo el título “Cuando la amante del cucaracho ha perdido todo, hasta la vergüenza”. En las imágenes se muestra a una mujer rodeada de globos azul y rosa y encendiendo una bengala para saber el género del bebé que espera.

Sin embargo, la sorpresa puede leerse en el video que la misma mujer subió ya que indica: “Me tocó hacer la revelación de mi hija sola porque la descarada de la esposa de mi novio no lo dejó venir por hacerme la maldad, pero todo se paga en esta vida, yo se lo dejo a Dios”.

¿Qué dijeron las redes sociales al respecto?

El video no deja de sumar visualizaciones y el debate lleva semanas instalado. Es que, aunque no se sabe si se trata de una situación real o es una simple broma, quien compartió el video no deja de advertir que la protagonista es la amante y no la novia del padre del bebé que viene en camino.

Ante esto, los internautas no han dudado en darle lugar a un intenso debate en el que las críticas hacia la embarazada abundan. En todos los comentarios puede leerse la opinión sobre el tema, pero la mayoría eligió hacerlo con cierto grado de humor:

