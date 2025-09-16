Ropa de campo que podría ser una tortura para las celebridades de La Granja VIP: ¡adiós, moda!

Si nuestras celebridades piensan que sólo van a entrar a La Granja VIP a posar con el overol para luego ponerse ropa más fashion están muy equivocadas: ¡el trabajo en el huerto y el establo no es un juego, y ello incluye el uso de ropa rústica como overoles rígidos y guantes ásperos!

¿Cuál es la ropa de granja más incómoda para el día a día?

El trabajo agrícola y ganadero es uno de los más pesados y en donde más riesgos se corren, por lo que aquí la ropa al último grito de la moda queda en el olvido; en lugar de ello, celebridades como Kim Shantal pueden toparse en La Granja VIP con opciones como:

BOTAS DE CAUCHO O GOMA

Los dedos y los pies de los agricultores están expuestos a toda clase de riesgos durante el trabajo en el campo y, por ello, lo mejor es protegerlas con botas que sean aguantadoras e impermeables: ¡resisten todo, pero no son un calzado muy cómodo que digamos, y menos porque son realmente pesadas la mayoría del tiempo!

GUANTES

Los guantes delgados quedaron atrás: en lugar de ello, las celebridades de La Granja VIP deberán proteger sus manos con materiales como goma, neopreno, cuero grueso o incluso malla metálica, y es que en el trabajo de campo se manejan materiales de alto riesgo como productos químicos, herramientas filosas y hasta electricidad... ¡eso sí, no son nada suaves, sino muy rasposos!

OVEROLES

Los overoles son prácticos e ideales para el trabajo rudo del campo ya que están hechos con telas resistentes como la mezclilla; sin embargo, estos materiales son rígidos y suelen ponerse peor cuando se embarran de lodo... ¡sí, protegen muy bien todo el cuerpo, pero no son muy cómodos que digamos!

SOMBRERO

Ponerte un sombrero para la foto puede darle un toque chic a tu imagen, pero cuando lo traes todo el día en la cabeza bajo un intenso sol las cosas cambian: ¡el picor en la cabeza tal vez forme parte del día a día de las celebridades, sobre todo si se trata de sombreros de paja, por ejemplo!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP, el reality show en donde las botas y el overol sustituirán a los Me Gusta y las pasarelas, arrancará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te lo pierdas!