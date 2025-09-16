Reportan que el actor Juan Soler sufrió un infarto: esto es lo que se sabe

Entre varios medios de comunicación, se ha reportado que el actor Juan Soler sufrió un infarto, noticia que sorprendió a toda la farándula, puesto que se explicaba que dicho padecimiento provocó que el artista saliera de un reconocido reality de cocina.

Debido a la rapidez con la que el rumor se expandió, el actor ya salió a la luz para explicar a detalle los hechos y aclarar todas las dudas que surjan. Quédate para que descubras toda la información que el actor compartió sobre el tema.

¿Qué comentó Juan Soler al respecto?

En una entrevista realizada por el conductor Gustavo Adolfo Infante, Juan Soler aclaró todas las dudas al respecto. Explicando que el chisme donde se anunciaba que sufrió un infarto es falso. La razón por la cual tuvo que salir repentinamente del reality no se debe a problemas del corazón, más bien es por presentar un agotamiento extremo.

Detallando que la intensidad de su trabajo provocó afectaciones en su bienestar físico y mental, por lo que fue necesario salirse para poder tomar un periodo de descanso, logrando recomponer toda la energía de su cuerpo.

Explicando que lo que presento es el burnout, un síndrome de desgaste profesional, puesto que gran parte del tiempo lo dedicaba a las grabaciones del reality y los fines de semana los empleaba para tomar clases de cocina para poder prepararse ante las competencias.

Aunque confirmó que fue necesario permanecer en un hospital debido a una fuerte deshidratación, no dio más detalles de los motivos. Por lo que opto dejar el proyecto, puesto que el no atenderse, supone mayores riesgos hacia su salud. Desmintiendo el rumor de que el actor sufrió un infarto.

¿Cuáles son los síntomas del burnout?

Juan Soler le dio prioridad a su salud, antes que poner en riesgo su bienestar por temas laborales. Es importante que los usuarios sepan cómo identificarlo para poder solicitar apoyo de expertos, puesto que todos somos propensos a experimentarlo. La Universidad Nacional Autónoma de México, detalla que el síndrome de “burnout” presenta los siguientes síntomas en el trabajo: