¡Así fue la explosiva discusión entre Kim y Manola en La Granja VIP!
Antes del pleito entre Kim y Manola, Eleazar y ‘El Patrón’ protagonizaron un fuerte altercado en La Granja VIP. ¡Ordeñando el Chisme de Al Extremo!
¡La quinta semana de La Granja VIP se vive al límite! Esto fue lo que ocurrió en la reciente Asamblea, en la que Fabiola Campomanes acaparó los reflectores. Después de la ceremonia, Eleazar y ‘El Patrón’ se volvieron a enfrentar y horas más tarde, Kim y Manola explotaron como dinamita.
