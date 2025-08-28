VIDEO: Joven dona un riñón a su novio y este se casa con otra

Una tiktoker ha alborotado las redes sociales al compartir la historia de una seguidora que, en un acto de amor, le donó un riñón a su novio. Sin embargo, el gesto parece no haber sido correspondido ya que el receptor del órgano se casó con otra mujer tiempo después.

¡Sin Palabras! ¿El Pueblo seguirá liderando el juego esta semana? [VIDEO] Te invitamos a disfrutar del divertido juego ¡Sin Palabras! Descubre quién se acerca a recibir el castigo del mes.

La plataforma de TikTok es el escenario en el que esta historia se instaló y no deja de sumar visualizaciones. La triste historia de amor ha despertado un acalorado debate entre los internautas que ponen en tela de juicio al amor, en todas sus facetas.

¿Donó un riñón por amor?

La historia que es viral en TikTok fue compartida por la usuaria Soy Adilu (@soyadiilu) quien, según describe, se dedica a “contar historias mientras me pongo rubor”. En esta oportunidad, sin dar nombres, contó que una joven le donó un riñón a quien era su novio ya que le habían diagnosticado insuficiencia renal.

“Mis amigos y mi familia me decían que lo pensara muy bien, ya que era una situación bastante delicada”, comentó la joven en el marco de tamaña decisión. Sin embargo, parece que el amor pudo más y, según contó la tiktoker, la joven decidió donarle su riñón porque “se suponía que él era el amor de mi vida”.

¿Qué ocurrió tras la donación?

Soy Adilu desarrolló con algunos detalles cómo fue el proceso previo en que la joven decidiera ayudar a su novio ante su situación de salud y donarle un riñón le pareció la mayor muestra de amor que podía darle. Pero, la historia daría un tremendo vuelco tras la intervención quirúrgica.

Semanas después de la recuperación, la donadora comenzó a notar comportamientos distantes de su novio, aunque al descubrir que el joven había comprado un anillo de compromiso mantuvo su ilusión. Sin embargo, lo que vendría sería devastador, pues la joven enamorada se enteró de que quien creía era su verdadero amor tenía planes de casarse con otra mujer.

Para mayor sorpresa, quien recibiría el anillo frente al altar era nada más y nada menos que una de las enfermeras que los había asistido en el proceso del trasplante. La joven remarcó que ella había hecho todo por amor, pero ahora sería el karma el encargado de darle a él su merecido.