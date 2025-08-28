¿Ángela Aguilar y Yahritza Martínez subirán al ring del boxeo “por el perdón de México”?

En los últimos días, Emiliano Aguilar ha estado en el ojo del huracán, tras ventilar varias cosas sobre su familia, en especial de su papá, Pepe Aguilar; sin embargo, sus hermanos, Ángela y Leonardo, también han salido en sus conversaciones y polémicos videos.

Emiliano Aguilar alcanzado por el nuevo romance de Ángela Aguilar [VIDEO] Emiliano Aguilar ya fue alcanzado por todo el escándalo provocado por el nuevo romance de su hermana Ángela Aguilar con Christian Nodal. ¿Qué nos dijo?

Emiliano quiere ver una pelea de boxeo entre Ángela Aguilar y Yahritza

Emiliano ha sido contundente con sus declaraciones y hoy, ha dejado más que claro que le gusta la controversia, pues ha declarado por medio de un meme, que le gustaría ver a Ángela Aguilar en una pelea de boxeo contra Yahritza de la famosa agrupación “Yahritza y su Esencia”.

Sabemos que los usuarios de Internet son expertos en memes y cada día hacen nuevas creaciones muy ocurrentes y en esta ocasión, Ángela Aguilar fue víctima de dichos memes.

Un usuario creó una imagen en la que comentó en X (antes Twitter), que le gustaría ver una pelea, en el ya muy conocido Supernova Strikers, entre nada más y nada menos que Ángela Aguilar y Yahritza, pero ¿por qué ellas?, bueno, pues al creador le pareció muy gracioso que ellas suban al ring por el perdón de México.

Crédito: X

Emiliano Aguilar no dudó en compartir dicha imagen, y aunque no escribió nada, muchos lo interpretaron como un apoyo a la ocurrente idea del usuario de X.

Ángela y Yahritza han sido celebridades “funadas” en México

El tema de Ángela Aguilar es más reciente y muy conocido por muchos. Pues se dice y especula que la cantante fue la tercera en discordia entre Cazzu y Christian Nodal y no solo eso, también se le acusa de que, por culpa de ella, Nodal no ve a Inti, su pequeña hija.

Ahora bien, recordemos el controversial caso de “Yahritza y su Esencia”. En el año 2023, la agrupación hizo declaraciones donde comentaron que la comida mexicana no es de su agrado, por lo cual se ganaron muchas críticas y también dijeron que no les gustaba el ruido de la Ciudad de México, pues no podían dormir bien.

Yahritza y Ángela, han sido personajes controvertidos y de los más criticados en los últimos tiempos por los mexicanos. Es por eso que la imagen de la plataforma X se ha hecho viral, pues los usuarios quieren que ambas luchen por el perdón de México.