La actriz y conductora, Fabiola Campomanes es hospitalizada de emergencia, este es su estado de salud

Hace unas horas, una noticia sorprendió a los usuarios de redes sociales, pues la actriz Fabiola Campomanes levantó alarmas con una publicación, donde reveló que está pasando por momentos muy complicados en cuanto a su salud.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Fabiola Campomanes compartió que se encuentra hospitalizada porque se sometió a una cirugía. A través de un video en el cual estaba acompañada de su hija, relató que es lo que está sucediendo con ella y su salud.

¿Cuál es el estado de salud de Fabiola Campomanes?

Detalló que le fueron retirados los implantes mamarios, revelando que fue hace 20 años cuando se sometió a la cirugía estética, pero aproximadamente hace 8 años empezó a presentar problemas de salud, también agradeció a todas las personas que han enviado apoyo y muestras de cariño.

Quiero empezar agradeciendo a todos los que me han escrito, que han estado pendientes de mí por Instagram y por WhatsApp. De verdad, gracias infinitas por tanto cariño. Hoy quiero contarles lo que hice: me removí los implantes mamarios. Como muchas mujeres, hace más de 20 años me hice esa cirugía y, desde entonces, solo conocía mi cuerpo con esa forma. Aunque hace 8 años empecé con problemas —contractura en uno, luego en el otro—, decidí tratarlos con terapias en lugar de quitármelos

Además, reflexionó sobre lo importante que es prestar atención al cuerpo y todos los síntomas que se pueden llegar a tener, pues mencionó que ella desea cuidar su cuerpo todo el tiempo.

