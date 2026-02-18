VIDEO: Señora se asusta al ver a un therian “haciendo del baño” y así reaccionó

Cientos de videos de therians se han viralizado en cuestión de minutos, debido a que muchas personas que se identifican como animal han salido a la calle sin filtros a demostrar su personalidad. Este es el caso de una señora que fue asustada por un therian perro y no dudo en reaccionar ante la situación que vio.

Therian es captado haciendo del baño

El vídeo que ha dividido opiniones se trata de un "therian perro" que va "en cuatro patas" por la banqueta simulando hacer del baño, ya que levanta varias veces la "pata trasera" hacia lo que es la pared de una dulcería.

Justo en ese momento, una señora que probablemente sea la que atiende una rosticería que se puede visualizar en el video, sale y se percata de lo que está sucediendo, así que su reacción fue instantánea. La mujer tomó un recipiente y le empezó a aventar agua al therian, quien al momento se fue corriendo, como si lo estuvieran ahuyentando.

Los comentarios en redes sociales han sido diversos, algunos opinan que la reacción de la señora fue normal, mientras que otros creen que el video fue planeado con el objetivo de hacerlo viral.

Entre polémicas anuncian mega reunión therian

El fenómeno de los therian ha tomado por sorpresa a muchos y es que aunque ya existían desde hace muchos años, hasta principios de este año se empezó a viralizar el tema. Hace pocos días los therians convocaron a una gran reunión en la que seguramente habrá miles de asistentes.

El gran evento en el que se encontrarán diversidad de therians se llevará a cabo en la UNAM y será el próximo viernes 20 de febrero. Iniciará con una convivencia a las 2:00 p.m. y posteriormente, se espera que a las 3:00 p.m. empiece la primera carrera de therians.