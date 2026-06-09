Alejandra Carvajal: Melasma: el problema de la piel que afecta a millones y que puede empeorar con el sol

Alejandra Carvajal abordó el tema del melasma, una afección que provoca manchas en la piel debido a una producción excesiva de melanina. Especialistas señalan que la exposición solar es uno de los principales factores que favorecen su aparición, mientras que los cambios hormonales pueden detonarla. Aunque es más frecuente en pieles latinas y asiáticas, existen tratamientos y medidas preventivas para reducir sus efectos.