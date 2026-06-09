Al Extremo | Programa del 9 de junio del 2026

Al Extremo presenta una emisión llena de contrastes: desde el ataque armado que dejó dos víctimas en Paseo de la Reforma, pasando por información sobre el melasma y sus factores de riesgo, hasta un recorrido gastronómico para descubrir tradicionales caldos de gallina y enchiladas elaboradas con tortillas hechas a mano que conservan el auténtico sabor mexicano.