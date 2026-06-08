Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Tragedia y abandono: Hombre en situación de calle murió atropellado y el caso sigue sin responsables
El caso ha generado indignación debido a la tardía respuesta de las autoridades y la falta de detenidos.
Un hombre en situación de calle perdió la vida tras ser atropellado en un incidente que continúa bajo investigación. De acuerdo con los reportes, las autoridades fueron alertadas del hecho, pero varias horas después aún no habían acudido al lugar. Hasta el momento se desconoce la identidad del vehículo involucrado y no se reportan personas detenidas por este caso.