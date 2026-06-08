Al Extremo | Programa del 8 de junio del 2026

Al Extremo presentó una jornada marcada por la variedad de temas: desde la visita a unos populares esquites de Tlalpan y la despedida de Arturo y Lula de MasterChef 24/7, hasta el análisis de la Gran Mancha de Basura del Pacífico y el caso de un hombre en situación de calle que perdió la vida tras ser atropellado, un hecho que continúa sin responsables identificados.

