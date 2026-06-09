La Pura Sabrosura encuentra los famosos caldos de gallina con tortillas hechas a mano en Puebla

La Pura Sabrosura visitó un tradicional establecimiento, famoso por sus caldos de gallina, disponibles desde 100 pesos, así como opciones de pierna y menudencias. La especialidad de la casa son los caldos y las enchiladas, acompañados con tortillas hechas a mano. El local se encuentra a una calle de la Glorieta de Insurgentes y es reconocido por conservar el sabor de la cocina tradicional mexicana.