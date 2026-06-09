La Pura Sabrosura encuentra los famosos caldos de gallina con tortillas hechas a mano en Puebla
Tortillas hechas a mano, caldos tradicionales y enchiladas caseras convierten este lugar en una parada obligada para los amantes de la buena comida.
La Pura Sabrosura visitó un tradicional establecimiento, famoso por sus caldos de gallina, disponibles desde 100 pesos, así como opciones de pierna y menudencias. La especialidad de la casa son los caldos y las enchiladas, acompañados con tortillas hechas a mano. El local se encuentra a una calle de la Glorieta de Insurgentes y es reconocido por conservar el sabor de la cocina tradicional mexicana.