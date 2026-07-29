Karely Ruiz: ¡Así fue el presunto intento de robo y secuestro de la influencer!’

Esta madrugada se reportó el presunto intento de robo y secuestro a Karely Ruiz en Monterrey. Según los primeros reportes, encapuchados armados habrían entrado al domicilio donde se encontraba la influencer, su hija y su pareja, quienes habrían forcejeado con los presuntos delincuentes que habrían escapado con más de 200 mil pesos en joyería. Aquí el reporte desde el lugar de los hechos.