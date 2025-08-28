VIDEO: Graban a bruja haciendo ritual en la Alameda de la CDMX

Desde hace mucho tiempo, las brujas han sido parte de las leyendas de la cultura mexicana, ya que suelen aparecer en más de una historia, aunque es muy sabido que estos personajes suelen hacer algunas maldades o trabajos espirituales que podrían beneficiar o dañar a otras personas, por lo que son muy temidas.

Sin embargo, son muy pocas las personas las que han podido captar a alguna de estas, pero en esta ocasión un video que se compartió por medio de la plataforma de TikTok y que se está haciendo viral, reveló que las brujas podrían estar más cerca de lo que pensamos.

¿Graban a bruja en la Alameda de la CDMX?

De acuerdo al usuario @zerofearstyle, quien fue el afortunado que logró captar a una bruja haciendo lo que parece ser un conjunto en la Alameda de la Ciudad de México. Este hecho causó gran impresión no solo entre los internautas, también en las personas que la vieron.

Además, los que estaban presentes detallaron que la bruja respondía al nombre de ‘Leobarda’, una de las cosas que más llamó la atención de las personas, es que estaba vestida toda de negro con un velo de encaje que le tapaba la cabeza.

En el video se observa a una mujer caminando lentamente, un poco encorvada y sosteniendo una vela, mientras va diciendo varias palabras, algunos han asegurado que si se interrumpe ella responde.

Soy Leobarda, continúen su camino o les mando a mis muertos

Muchos han asegurado que mientras no te metas con ella, no te hará ningún daño, aunque otros usuarios de las redes sociales han afirmado que es muy fácil de encontrar, pero que ella nunca le hace caso a las personas que van caminando, por lo que muchos la consideran inofensiva.

