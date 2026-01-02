Bárbara de Regil revela qué famosos tiene guardados en su celular (y sí, hay sorpresas)

No es raro pensar que las celebridades tengan contactos igual de famosos en su celular, pero también seamos sinceros, eso no evita que la curiosidad nos gane. ¿A quién le escriben? ¿A quién sí se atreven a llamar? Pues Bárbara de Regil se mostró muy abierta a despejar esa duda de sus fans de una vez por todas y soltó varios nombres que nadie esperaba.

La revelación ocurrió durante una entrevista que dio para redes sociales con el influencer Eduardo Sacal, quien, como acostumbra en todos sus contenidos, fue directo al punto y le preguntó cuáles eran los contactos más famosos que tiene guardados en su celular. No conforme con eso, también le pidió a la actriz que lo demostrara haciendo una pequeña llamada con su contacto más famoso.

Los famosos que están en la agenda de Bárbara del Regil

Sin rodeos y con muy buen humor, Bárbara confesó que en su lista de contactos aparecen nombres de peso tanto del espectáculo como del deporte. Entre ellos mencionó a celebridades de la talla de Alejandro Fernández, Camilo, Angelique Boyer y el futbolista Sergio Ramos.

La conversación con Alejandro Fernández

La entrevista se viralizó y se llenó de comentarios de fans emocionados por los diferentes contactos que tiene la actriz en su celular. Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Bárbara mostró una conversación real con Alejandro Fernández. Aunque no entró en demasiados detalles sobre la conversación, puso un audio que le mandó donde le decía “comadre”, mostrando la cercanía que tiene con el potrillo, dejando a todos con la boca abierta.

¿Por qué no llamó a Camilo?

Bárbara reveló que, aunque Camilo podría ser el contacto “más famoso” de su agenda, le daba un poco de pena marcarle. ¿La razón? Apenas esa misma semana le había pedido un favor muy especial: grabar un video para la hija de una amiga. Y para evitar que cualquiera pudiera atreverse a insinuar que eso era mentira, mostró por unos segundos la conversación que tenía con el popular cantante colombiano en WhatsApp.

La llamada inesperada a Angelique Boyer

Para evitar la incomodidad y reconociendo la fama de su amiga, Bárbara decidió llamar en vivo a Angelique Boyer. La conversación fue breve, natural y bastante amistosa, demostrando que su relación va más allá de simples coincidencias dentro del medio artístico.

El contacto deportivo que sorprendió a todos

Casi al final de la entrevista, cuando el influencer insistió en que ella mencionara si tenía algún otro contacto famoso en su celular, Bárbara soltó otro bombazo: también tiene el número de Sergio Ramos. Cabe mencionar que la gente estalló con esa revelación en redes sociales, pues muchos consideraron que ese era realmente el contacto más famoso que tenía la actriz. Y es que Ramos es uno de los futbolistas más exitosos de su generación, con títulos de Champions League, Mundial y Eurocopa en su carrera.

¿Te imaginas tener todos los contactos que tiene Bárbara del Regil en su celular?

