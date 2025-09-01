¡Pronoto se te podrá secar la ropa¡ Este día terminarán las lluvias en la CDMX 

En las últimas semanas, las lluvias intensas en México parecen haberse convertido en la norma, calles inundadas, tráfico, socavones, accidentes, árboles caídos y más afectaciones parecen ser el pan de cada día, lo que lleva a miles de capitalinos a preguntarse: ¿Cuándo va a dejar de llover? Y aunque la respuesta como el clima mismo puede ser impredecible, el SMN señala el próximo 30 de noviembre como la fecha en que el sol y el calor se sobrepondrá ante la lluvia.

¿Qué día dejará de llover?

Aunque es necesario reconocer que la fecha podría variar, pues el clima por sí mismo puede ser algo impredecible, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ha colocado al próximo 30 de noviembre, como la fecha en que oficialmente terminará la temporada de lluvias en el país.

Para los mexicanos aún falta un poco para que puedan guardar el paraguas, pues el Servicio Meteorológico Nacional, además, advirtió que este año, es uno de los que ha registrado más precipitación prolongada. Esto es gracias a fenómenos como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), y a los sistemas tropicales que siguen activos.

Imagen de Pexels lluvias en México

Lluvias intensas en México

La lluvia intensa, no solo es significado de calles mojadas, baches y charcos, sino también es sinónimo de afectaciones millones de personas, ya sea por inundaciones en vialidades que paralizan el tránsito y hasta afectaciones en viviendas, comercios, pues el exceso de agua pone a prueba la infraestructura. La lluvia también puede generar cortes de electricidad, saturación del drenaje e inundaciones, que se convierten en un grave problema. Ahora ya sabes, si tenías planeado guardar el paraguas y el impermeable, es mejor esperar porque la temporada de lluvias aún tiene mucho que ofrecer.