Un sacerdote bendijo a los asistentes de la premiere de El Conjuro 4

Imagínate que una película de fantasmas sea tan tenebrosa que necesites que un sacerdote te proteja antes de entrar a la sala de cine. La saga del Conjuro está por llegar a su final, una franquicia que llevó el horror a otro nivel se despide con su última cinta: “El Conjuro 4: Los últimos ritos” de la forma más extrema posible.

Una premiere diferente: con bendición incluida

Así es, la popular saga de terror se despidió con un detalle digno de película. Pues durante la premiere en Estados Unidos de ‘El Conjuro 4’, un sacerdote fue invitado al evento para bendecir a todos los asistentes antes de la proyección.

“Demasiado aterradora”, así describen la última entrega

Pero no solo esta curiosidad confirma lo aterradora que esta película puede llegar a ser. Resulta que los primeros en ver ‘El Conjuro 4’ no tardaron en compartir sus impresiones: la mayoría coincide en que se trata de una cinta “demasiado aterradora” y con momentos que superan a los anteriores capítulos de la saga.

Es definitivo, la película, que marcará el final de la historia de Ed y Lorraine Warren, busca cerrar con broche de oro una franquicia que ya es referente del cine de terror contemporáneo.

El legado del universo Warren

Desde 2013, las películas de El Conjuro lograron algo que para muchos parece imposible: Cautivar por completo a un público con una franquicia que mezcla el suspenso, exorcismos y casos paranormales basados en hechos reales. Ahora, con esta cuarta y última entrega, los fans esperan un cierre digno de la pareja de investigadores más famosa del cine de horror.

Con o sin bendición, muchos consideran ir a ver la película en esta primera semana de estreno. Pero ve preparado, todo parece indicar que el miedo estará muy presente dentro de la sala de cine.

¿Eres de los que disfrutan de las películas de horror como “El Conjuro 4”?

También te puede interesar: VIDEO: Prende fuego a su pareja tras encontrarla con su amante