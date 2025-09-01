Muere inesperadamente reconocido periodista mexicano: ¿de quién se trata?

Una vez más las redes sociales se han hecho eco de la muerte de una persona muy conocida en México. Se trata del periodista Alberto Padilla, quien tenía 60 años de edad, y distintos medios de comunicación y colegas suyos han comunicado su deceso.

¡Recogido por la muerte! Un hombre falleció mientras estaba caminando. [VIDEO] Un hombre de aproximadamente 60 años se encontraba caminando, cuando de pronto se desvaneció en la vía pública. Ninguna persona no la ha logrado identificar.

Alberto Padilla es recordado por haber sido parte del medio CNN en Español, mientras que gran parte de su trayectoria se desarrolló en Costa Rica, en donde estaba viviendo. El comunicador nació en la capital del estado Nuevo León, Monterrey, en 1965.

¿Qué le sucedió a Alberto Padilla?

La muerte de Alberto Padilla tuvo lugar el pasado viernes 29 de agosto, en una vivienda de San José, Costa Rica. El periodista estaba rodeado de amigos cuando en un momento comenzó a sentirse mal y se desvaneció.

Alberto Padilla fue trasladado de emergencia a un hospital en donde fue asistido por profesionales de la salud pero, lamentablemente, minutos después se confirmó su deceso. Algunos medios costarricenses señalaron que se trató de un infarto fulminante aunque su familia no lo ha confirmado aún.

Dolor por la muerte de Alberto Padilla

Una de las primeras publicaciones que comunicaron la muerte del periodista Alberto Padilla fue en las redes sociales oficiales de la Cadena Radial Costarricense en donde el periodista conducía el programa “A Las Cinco Con Alberto Padilla”.

“Tu memoria vivirá para siempre entre quienes tuvimos el honor de conocerte, gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos”, destaca el comunicado que confirmó la muerte de Alberto Padilla.

Mientras, otros comunicadores sociales de México y Costa Rica se han expresado al respeto y recordaron su impronta. El dolor fue compartido por los internautas que enaltecieron la tarea realizada por Alberto Padilla como comunicador y su forma de ser.