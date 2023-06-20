¡Un éxito! Alejandro Fernández llegó con su nueva gira a Madrid.

Este fin de semana, la madre patria recibió con los brazos abiertos a Alejandro Fernández y su tour ‘Amor y Patria’, en el escenario del WiZink Center, donde más de 17 mil asistentes se rindieron a sus pies.

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Muchísimas gracias, Madrid, nunca había dejado tanto tiempo de visitar España, moría, moría por estar arriba del escenario

Pero, Alejandro no llegó a Madrid solo, su madre Doña Cuquita Abarca, lo acompañó y notamos que casi le roba el show, pues es toda una celebridad por allá.

Karla Laveaga, la inseparable novia de Alejandro, también estuvo presente en tal especial concierto.

Sí, me encanta, sí. Todas

Alejandro Fernández tuvo un impresionante detalle con su público.

Alejandro se mostró respetuoso con su público, cuando antes de entonar ‘Mátalas’, advirtió que si consideraban que la letra era ofensiva para algunos o algunas, salieran unos minutos del concierto para no herir susceptibilidades.

Les voy a dar chance, al que no quiera escucharla, pues que se salga del concierto, porque yo voy a seguir defendiendo mi canción. Con esta canción fue con la que entré aquí en España, el que quiera que se quede…

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Entre otros de los asistentes, estuvieron la exMiss Universo Ximena Navarrete y su esposo, Juan Carlos Valladares, así como el expresidente de México, Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.

La gira ‘Amor y Patria’, continuará por varias ciudades, así como Canadá y Estados Unidos.

